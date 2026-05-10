国際線の受け入れも開始アメリカ空軍は2026年5月1日、大統領専用機として改修中のボーイング747-8の改修および飛行試験が完了したと発表しました。【画像】ついに飛んだ！ これが、中継ぎ用「エアフォース・ワン」ですこの機体は、現在運用されている大統領専用機「VC-25A」の後継機として開発中の「VC-25B」が就役するまでの“つなぎ”となる機体で、カタールから寄贈されたものです。VC-25Bと同様、747-8をベースとしてい