ボートレース住之江の4日間シリーズ「寝屋川市制75周年記念競走」が11日に開幕する。前節の「2026ラピートカップ」（3〜8日）でデビュー戦を果たした藤本遼磨（ふじもと・りょうま）、野村羽玖(のむら・はく)に続いて、今節も大阪支部から第138期の田中結（たなか・ゆい、17）がデビュー戦を迎える。父は田中和也、母は原田佑実（ともに大阪支部）という“二世レーサー”として注目が集まるが、ボートレーサー養成所時代から