◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）小結・高安（田子ノ浦）が、横綱・豊昇龍（立浪）を上手投げで破って、白星発進した。「落ち着いて対応できた。左が入って、左を生かして、うまく攻められた」と振り返った。取組前には豊昇龍と長いにらみ合いになる場面もあったが「そこは特に何も思っていない」と話した。春巡業を「大関時代（２０１７年から約２年半）以来かな」という皆勤。「巡業もこなして、初日勝つこと