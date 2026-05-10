女優の今田美桜が１０日、脚本家・橋田壽賀子さん（２０２１年死去、享年９５）の名前を冠した第３４回橋田賞を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。昨年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」で主人公・のぶを好演したことが評価された。番組そのものも同賞に輝き“ダブル受賞”となった。今田は、同作の脚本・中園ミホ氏がのぶに平和の思いをのせ「実は橋田壽賀子先生の分身です」と壇上で明かしたことを受け、「驚