大地震で発生する断層のずれは徐々に弱まって止まるのではなく、急停止して“むち打ち”のような衝撃を起こすことが初めて明らかになった。この発見は、断層付近での揺れの予測精度の向上や耐震設計の改良に役立つことが期待されている。