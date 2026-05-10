ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（１０日、東京・芝１６００メートル）は、１番人気のロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）が写真判定の末に鼻差でＧ１初制覇を飾った。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１０日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。単勝オッズの人気が目まぐるしく変わる状況で、前日発売で３番人気だったロ