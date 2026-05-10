「モンスター」「マッドマックス 怒りのデス・ロード」などのヒット作で知られるシャーリーズ・セロンはは、推定資産1億5100万ドル（約238億円）とも言われているが、自分の子供たちには自ら仕事で稼いで欲しいと願っているという。 【写真】2人の娘と楽しそうな3ショット 12歳と9歳の養女を育てるシャーリーズは、ポッドキャスト『Therapuss』で子どもたちへの経済的支援について、