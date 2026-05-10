◇東京六大学野球春季リーグ戦 第5週第2日 東京大学8ー5法政大学(10日、明治神宮球場)東京六大学野球では東京大学が法政大学に連勝し、9年ぶりに勝ち点を挙げました。東京大学は前日に先発の松本慎之介投手が9回1失点で完投し、2-1の接戦で法政大学に先勝。この日は序盤から点の取り合いとなると、東京大学は3回に長谷川優選手が同点2ランホームランを放ちます。4回と5回にも複数得点を挙げて法政大学を突き放した東京大学がそのま