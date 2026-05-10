整体師・楽しんご（47）が9日に自身のX（旧ツイッター）を更新し“ご報告”をした。楽しんごは「【ご報告】2026年6月1日より『楽しんごは』は『角南匡哉』（スミナマサヤ）として活動していきます」と告知。「俳優、タレント、インフルエンサー、イベント出演、歌、広報、PR、SNS運用、お店の宣伝など、ジャンルを問わず全力でやらせていただきます」としていた。