◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）新幕下で東幕下４８枚目・高原（二子山）が、西幕下４８枚目・佐田ノ輝（境川）を寄り倒して、初白星を挙げた。初めて幕下の土俵は「緊張した。（相撲は）狙い通りだった」と振り返った。場所前に痛めたという右肩にはテーピングが施され、直前はほとんど稽古ができなかったという。２５年名古屋場所の初土俵から所要５場所で幕下に昇進した１９歳は、初の白星に「自信になる。ま