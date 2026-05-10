アメリカとイランの停戦合意から既に1か月、戦闘終結に向け水面下の交渉が続いています。こうしたなか、アメリカの新たな作戦をきっかけに両国が交戦状態となり、緊張が高まりましたが、それでもなおトランプ大統領は「停戦は続いている」と語りました。なぜなのでしょうか。【写真を見る】「UNO」の手札を見せびらかすトランプ大統領膠着状態が続くイラン情勢ホルムズ海峡で韓国貨物船攻撃で高まる緊張 トランプ氏のSNS（1