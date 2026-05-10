最後の運航を終え横浜港に帰港する「にっぽん丸」＝10日午前、横浜市中区1990年就航のクルーズ船「にっぽん丸」が10日、最後の運航を終えて横浜に帰港した。35年間で60万人以上の乗客と、地球約133周分に当たる533万キロ超を航行。港には船舶ファンらが駆け付け「ありがとう」と別れを惜しんだ。10日午前8時過ぎ、2泊3日の関東沖太平洋周遊を終えたにっぽん丸が横浜市中区の大さん橋国際船ターミナルに入港。ファンや船員家族