ねんど職人のアイドル「ねんドル」として活動するタレント岡田ひとみ（45）が10日、インスタグラムを更新。会社を設立したことを報告した。岡田は「いつも応援してくださる皆様へご報告ですいつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。私、岡田ひとみは、このたび自ら会社を設立し、新たな体制で活動していくこととなりました。これまでの活動を支えてくださった株式会社チーズには、24年にわたり多くの経験と機会を