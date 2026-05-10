ねんど職人のアイドル「ねんドル」として活動するタレント岡田ひとみ（45）が10日、インスタグラムを更新。会社を設立したことを報告した。

岡田は「いつも応援してくださる皆様へご報告です いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。私、岡田ひとみは、このたび自ら会社を設立し、新たな体制で活動していくこととなりました。これまでの活動を支えてくださった株式会社チーズには、24年にわたり多くの経験と機会をいただき、心より感謝しております」と独立を報告した。

続けて「これからはその経験を礎に、これまでいただいたご縁を大切にしながら、より幅広い分野に挑戦してまいります」と意欲をつづり「日頃より支えてくださる皆様に、『応援して良かった』と思っていただけるよう、これからも一つひとつの活動に誠実に向き合ってまいります。今後の活動やお問い合わせにつきましては、公式サイトにてご案内してまいります。引き続き温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。2026年5月吉日岡田ひとみ」と呼びかけた。

岡田は3月までNHK Eテレ「ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！」の「宇宙ねんど遺産」コーナーに出演していた。