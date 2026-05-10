「MSE」が6時間かけて特別行路を走行小田急電鉄はGW期間の2026年5月3日（日）、「青いロマンスカー」として知られる60000形「MSE」を使用した団体臨時列車を片瀬江ノ島発着で運行。当日は「MSE」の4両編成が、新宿駅を通らない特別行路を6時間かけて走行しました。【画像】まさに奇跡！ これが当日実現した「MSE」と「LSE」の並びですこの列車は、小田急電鉄が実施したツアー「ゴールデンウィーク鉄道ファン大集合！今年は開成