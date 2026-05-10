初めて介護保険サービスを受ける際、多くの人は自宅で生活しながら支援を受ける在宅（居宅）介護サービスを選択します。在宅介護サービスは、デイサービス、訪問介護、ショートステイなど、いくつか種類があります。いざ利用しようとすると「どれを選べばいいのか」「どう組み合わせればいいのか」と迷う人も多いはずです。そこで今回は、在宅介護サービス選びの基準や効果的な組み合わせ、ケアプランの見直し方について、介護福