原田琥之佑（16）が9日、都内で主演映画「POCA PONポカポン」（大塚信一監督）初日舞台あいさつに出席し、「エンドロールの曲が怖すぎて全部、持っていかれた」と目を丸くした。劇中で菜葉菜が演じた母と、大角英夫（13）が演じた弟と団地で暮らす少年を演じ「本当に英がかわいかった」と大角に温かい視線を送った。菜葉菜は「繊細で真っすぐなお芝居の琥ちゃんと、無邪気な子どもらしい英さまに挟まれ、私も引き出してもらった