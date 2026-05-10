米国・ＷＷＥの?キング・オブ・ストロングスタイル?中邑真輔（４６）が、タマ・トンガ（４３）に極悪ユニット離脱を求めた。ソロ・シコア率いる極悪軍「ＭＦＴ（マイ・ファミリー・ツリー）」と抗争してきたが、タマには「自分を見失うぞ」と問いかけを続けてきた。一方、ＭＦＴは団体の大量解雇に巻き込まれ、元新日本プロレスのＪＣマテオ（元ジェフ・コブ）とタンガ・ロアが離脱。すでに団体公式ホームページの所属スーパー