横浜FCのスタジアムMCを務める三田萌日香さんが8日に自身のX(@_fl_monika)を更新し、本物の“中継カメラに抜かれた”を披露した。SNS上では最近、スポーツ観戦中に中継カメラに抜かれたとするAI生成画像が流行っている。三田さんは「AIじゃなくて、流行りのやつの現実バージョン」と綴り、「DAZNに試合終了後うつしてもらったよ」とキャプションを付けた動画をアップした。映像は試合後の横浜FC側スタンドを捉えたものとな