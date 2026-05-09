ユーチューバー・ヒカル（34）が9日、自身のインスタグラムを更新。13歳年下の新恋人との2ショットを公開した。ヒカルは4月29日にYouTubeチャンネルを更新し、人気オーディション番組「PRODUCE101JAPANTHEGIRLS」に出演していた加藤神楽との交際を公表。2人そろって動画に出演し、その際に加藤は現在シングルマザーで、子供を含め同棲していることを明かしていた。インスタグラムでは「みんなでとろろ鍋食べたぜ」