サザンオールスターズや福山雅治（57）らが所属する芸能事務所「アミューズ」が、山梨県富士河口湖町にある本社オフィスの一部を宿泊施設「AVILLAGE（エー・ヴィレッジ）」として、今月4日にオープンさせた。同施設は2021年から同社が本社として活用してきた。一部をリニューアルし、8800平方メートルの敷地内に屋外エリアとホテル棟で構成される。企業向けに開放されるホールや撮影、レッスンスタジオも完備。地域の食材や