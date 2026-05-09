一般財団法人関東大学バレーボール連盟は8日（金）、1日（金）に行われた規律委員会の決定事項として、2026年度春季関東大学バレーボールリーグ戦の計7試合が没収試合になることを発表した。 今回、男子1部に所属する日本体育大学のスポーツパーソンシップに反する行為が判明。4月11日（土）から26日（日）にかけて行われた前半戦の6試合で、3勝3敗の8位という結果を残していた日