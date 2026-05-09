（台北中央社）8日夜、台北メトロ（MRT）板南線の車内でヘビが見つかった。同社によると、通報を受けて駆け付けた職員がヘビを捕まえた。けが人はいない。ペットとみられ、飼い主が判明した場合、メトロに関する規定を定める大衆捷運法違反で1500台湾元（約7500円）の過料を科す方針だという。またヘビを一時的に保護している台北市動物保護処も、飼い主が適切にケースに入れていなかったとして、動物保護法違反で3000元（約1万500