レースクイーン（レースアンバサダー）の有栖未桜（32）が9日までにインスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。有栖はイチゴとハートマークのスタンプを添えて、⁡「撮影会」「グラビアアイドル」「水着美女」などのハッシュタグを付けて投稿。イチゴ柄のビキニ姿を披露した。この投稿に「スタイルいい」「大人の色気が満載ですね」「サーキットとはまた違った魅力だよね」「かわいい」などのコメントが寄せられている