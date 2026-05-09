石川県小松市内を煌びやかに彩る「お旅まつり」。2日目となる9日は、各町の曳山が勢ぞろいする曳山曳揃えが行われ、訪れた人たちを魅了しました。小松市細工町にずらりと並んだ曳山。小松市内には8基ありますが、今年は少子化の影響で組み上がらなかった中町を除く7基の曳山が揃いました。江戸時代から受け継がれてきた曳山や子供歌舞伎を一目見ようと会場には多くの観衆が詰めかけました。午後3時半からは、今年の当番町の1つであ