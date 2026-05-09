取手競輪Ｆ?「関東カップ」は９日、２日目が行われ、４月の当地開催で現役生活にピリオドを打った岩崎ゆみこさん（３０）が引退報告会と、トークショーに臨んだ。４月１６日のラストランから約１か月。多くの地元ファンに見守られながらバンクを去った岩崎さんは、スタンド内のステージ前に集まった約１００人の観客を前に「覚悟を決めて（引退の）決断をできたことはうれしい。初めて自分の足で立った感じ」と思いのたけを語