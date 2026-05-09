「中日４−２巨人」（９日、バンテリンドーム）巨人が３連敗で借金１。４位転落となったが、この日１軍に昇格した丸佳浩外野手が希望の光となった。４点を追う八回だった。１死一塁で代打が送られると、フルカウントから中日・杉浦の直球を振り抜いた。打球は右中間のホームランウイングに入り、１号２ランを記録。完封負けを阻止する一発で、意地を見せた。丸は打率・０７１と不振に苦しみ、４月２０日に登録を抹消されて