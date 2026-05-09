「中日４−２巨人」（９日、バンテリンドーム）

巨人が３連敗で借金１。４位転落となったが、この日１軍に昇格した丸佳浩外野手が希望の光となった。

４点を追う八回だった。１死一塁で代打が送られると、フルカウントから中日・杉浦の直球を振り抜いた。打球は右中間のホームランウイングに入り、１号２ランを記録。完封負けを阻止する一発で、意地を見せた。

丸は打率・０７１と不振に苦しみ、４月２０日に登録を抹消されていた。２軍再調整となったが、２軍戦で石井２軍監督からマンツーマンで打撃指導をされるシーンもあるなど、１５試合で打率・３１６、１本塁打と結果を残してきた。

丸は「石井監督はじめファームのコーチの皆さんとスタッフの皆さんが少しでも喜んでくれたらなという思いの方が強いです」とこの期間の２軍首脳陣らに感謝。「数字だけ見たら全然まだまだなんで。安心できることはないし。これを続けていければなと思います」と続けた。

また８日には１８時からの２軍・ロッテ戦に先発出場。この日の朝チーム本隊に合流したと思われるが、丸は「いや、それは言えないですね。ヘリで来たかもしれないし、タクシーで来たかもしれないし、バイク便で来たかもしれない。それは分かりません。言えません。企業秘密です」と話していた。