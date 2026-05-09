【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の練習生50人が、5月8日に千葉・幕張メッセで開催された『KCON JAPAN 2026』に出演した。 PHOTO：(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界※メイン写真 ■上位50人の練習生たちによる圧巻のパフォーマンス 『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、国籍・出身地を問わず（一部の地域を除く）全世界から集結した参加者が競い