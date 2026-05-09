医療機器メーカーのコラントッテ社と契約を結ぶフィギュアスケート戦士たちが、ファッションのこだわりを語った。同社は９日、約５００人のファンを招いたトークイベントを開催。黒を基調とした衣装を身にまとった五輪２大会連続メダルの宇野昌磨は「僕はこんなおしゃれな服を絶対に着ない」と苦笑い。２０２２年グランプリファイナル２位の山本草太（ＭＩＸＩ）は「普段はこういうのは着ないけど、衣装さんが３つほど用意して