「ドクター中松」こと、発明家の中松義郎氏（97）がその驚異の健康法でも世界の耳目を集めている。中松氏は7日に都内での第40回世界天才会議オープニングセレモニーで議長を務め、颯爽とした姿でこんな持論を展開した。【もっと読む】片岡鶴太郎さんは人生100年時代を実践！ 「120歳まで生きる腹づもりで、初めて100まで生きられる」「人間はピラミッド（三角形）になっていて、頂点が頭でこっち（底辺の片端）がメカ（手足）、こ