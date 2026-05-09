NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（44）が8日、NHKAM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。ゴールデンウイーク中の過ごし方を明かした。リスナーからゴールデンウイーク中はどう過ごしたかとの質問が寄せられると、鈴木アナは「休めました。連休しっかりもらえました」と声を弾ませた。それでも「大型連休はもう出かけるっていう連休じゃないから。どこも凄い人じゃないですか」と鈴木アナ。「1日浅草行ったんですけれど