アフリカ西方の島国カボベルデを出発するクルーズ船＝6日（ドローンから、ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は大西洋を航行中のクルーズ船で「ハンタウイルス」の集団感染疑いが出たことを受け、感染が確認される前に船を離れて帰国した乗客への監視を強化している。米メディアによると、対象者は西部カリフォルニアなど計5州で当局の経過観察下にある。トランプ大統領は8日、ホワイトハウスで記者団に「新型