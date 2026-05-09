2026年5月16日放送の「ぶらり途中下車の旅」はつくばエクスプレスの旅。旅人は、村上佳菜子。つくばエクスプレス秋葉原〜つくば間58.3kmを最高運転速度130km/h最速45分で結び、東京と筑波研究学園都市および沿線地区間の通勤・通学路線としてのみならず、筑波山シャトルバス等と接続して筑波山への観光路線としての役割も担っている路線です。村上佳菜子1994年11月7日生まれ。愛知県名古屋市出身。2009年JGPファイナル、2010年世界