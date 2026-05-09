ホルムズ海峡での衝突でアメリカとの緊張が再び高まる中、イランが石油タンカーを拿捕したことが明らかになりました。【映像】石油タンカーを拿捕する様子イラン国営メディアは8日、軍がオマーン湾でバルバドス船籍の石油タンカーを拿捕したと報じました。このタンカーはイラン産の原油を積んでいて「地域の状況を悪用して石油輸出や国益を妨害しようとした」としています。イラン南部の沿岸まで護送され、司法当局に引き渡