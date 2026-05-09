ゴールデンウイーク（GW）が終わり、仕事を再開した人は多いと思います。徐々に日常の生活リズムを取り戻した人もいれば、疲れがなかなか取れず、業務に支障が出ている人もいるようです。「体が重い」「やる気が出ない」など、ゴールデンウイーク後に疲労が生じるメカニズムについて、神谷町カリスメンタルクリニック（東京都港区）院長で精神科医の松澤美愛さんが解説します。【要注意】「えっ…知らなかった」これが心が疲れ