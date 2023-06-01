2026年5月8日、任天堂がNintendo Switch 2を含む製品およびサービスの値上げを発表しました。Nintendo Switch 2はマイニンテンドーストアで販売されている多言語対応版は値上げなしですが、Nintendo Switch 2 日本語・国内専用の希望小売価格は2026年5月25日から5万9980円となり、1万円値上げされます。任天堂株式会社 ニュースリリース :2026年5月8日 - 当社商品およびサービスの価格変更に関するお知らせ｜任天堂https://www.nin