巨人が８日の中日戦（バンテリン）に２―９で敗れ連敗。試合後には主将・岸田行倫捕手（２９）による緊急ミーティングも行われた。投打がかみ合わなかった。先発ウィットリーは２回にボスラーに先制２ランを浴びると、５回にも自身の失策などから一死一、三塁とピンチを招いた。その後にカリステの打球が左ヒザの裏付近に直撃するアクシデント（結果は適時打）に見舞われるなど、この日は自己最短となる５回途中５失点ＫＯ。打