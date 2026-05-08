スタイリッシュな都会派SUVに「高効率」な新モデル追加！BMWジャパンは2026年4月22日、プレミアムコンパクトSUV「X2」のラインナップに、新たに48Vマイルド・ハイブリッド搭載の「X2 sDrive20i」を追加し発売しました。アンダー600万円からの価格設定となる注目の新モデルです。BMWのX2は、SUVらしいオフロード性能と創造性を駆り立てる都会的な存在感を併せ持つモデルとして、BMWが「SAC（スポーツ・アクティビティ・クーペ）