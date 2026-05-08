小沢一郎氏中道改革連合の小沢一郎元衆院議員は8日、東京・元赤坂のマンション一室に自身が率いるグループ「一清会」の事務所を開設した。落選中の身ながら拠点を整備し、自身に近い議員との活動を本格化させることで、存在感を示す狙い。記者団に「何だかんだ言っても、野党の役割は政権をつくり、古い権力体制を改めることだ」と訴え、野党再建に意欲を示した。「剛腕」と称された小沢氏はかつて、国会にほど近い永田町周辺