5月9日は「アイスクリームの日」です。金沢市ではこの日にちなんで、8日、無料の配布イベントが行われ、会場には長い列ができました。大野紘乃キャスター「これからの季節、無性に食べたくなるのがアイスクリーム。ずらっと並んだ行列の先、皆さんのお目当ては無料のアイスクリームです」毎年恒例となったこのイベントは日本で初めてアイスクリームが販売された日を記念して、日本アイスクリーム協会が開催しています。午後2時、金