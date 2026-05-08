八代市役所の前から最新情報です。 【写真を見る】「容疑を否認」と弁護士逮捕された八代市議の成松由紀夫容疑者あっせん収賄容疑警察は議会事務局や自民党会派室を捜索 あっせん収賄の疑いで逮捕された八代市議の成松由紀夫容疑者の弁護士によりますと、成松市議は逮捕後の調べに対し、容疑を否認しているということです。 成松市議の弁護士は、近く会見を開く予定としています。 段ボール約40箱分の資料押収 7