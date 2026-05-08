フジテレビの月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」第３話が４月２７日、放送され、若狭水産高校の生徒たちが、教師、朝野峻一（北村匠海）とともに、海草のアマモを再生し、海をキレイにする取りくみが描かれた。少し毛先が濡れた髪、ダイビングスーツ姿で「先生、待ってましたよ！」と声をかけたのは、ダイビングショップのオーナー、檜山香織。熊切あさ美（４５）。本格的なドラマ出演は約１３年ぶり。生徒たちが相談をしたりす