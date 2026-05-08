【モデルプレス＝2026/05/08】にしたんクリニックなどを展開するエクスコムグローバル株式会社の代表取締役社長・西村誠司氏が8日、自身のTikTokを更新。東京ドームで行われた、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ（2日開催）を観戦した際のエピソードを語った。【写真】大物ギタリスト「絵になりすぎる」ロンドンの自宅◆にしたん社長、東京ドームでボクシング生観戦西村社長は格闘技が好きな息子2人のた