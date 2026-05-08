◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第2日（2026年5月8日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）メジャー第1戦の第2ラウンドが行われ、2位から出た昨季下部ツアー賞金女王の大久保柚季（22＝加賀電子）がこの日最少69で回り、通算5アンダーの単独首位に浮上した。荒木優奈（20＝Sky）とアマチュアの呉受旻（17＝韓国）が3アンダーで2打差の2位並んだ。地元茨城県出身の金沢志奈（30＝クレスコ）が2アン