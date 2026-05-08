国会議事堂高市早苗首相（自民党総裁）と野党党首による党首討論が月内に実施される見通しとなった。衆院国家基本政策委員を務める自民党の御法川信英、中道改革連合の赤羽一嘉両氏が8日、国会内で協議し、月内に開催する方向で合意した。20日か27日を念頭に、日程を引き続き調整する。開かれれば首相にとって、昨年11月以来2回目。与野党は昨年4月、毎年1月召集の通常国会では、当初予算成立後の4〜6月の各月に党首討論を1回