5月5日（火）深夜 2:05〜2:35 放送何も決めずに福井県の旅▼夕食は宿のご厚意で用意してもらったカニ料理▼カニしゃぶ、カニ刺し、カニみそ…カニ尽くしに大満足▼朝は地元食材を使ったフレンチレストランでいただく▼地魚や厚揚げを使ったフレンチ風味の和定食