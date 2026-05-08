遠隔手話通訳サービス（提供：丸亀市） 丸亀市は、手話で問い合わせができるサービス「手話コールセンター」と「遠隔手話通訳サービス」を2026年4月から導入しました。 これまで市役所の窓口で対応していた手話通訳士が3月末に退職し、不在となったことを受けて導入したものです。 「手話コールセンター」は、聴覚に障害がある人などが、自宅や外出先からスマートフォ