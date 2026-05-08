（台南中央社）南部・台南市は7日、石川県金沢市と観光・文化交流促進に関する合意書を締結した。両市の友好関係と相互発展の促進を目指す。台南市が同日、報道資料で明らかにした。調印式が台南市政府で行われ、黄偉哲（こういてつ）台南市長と村山卓金沢市長が合意書に署名した。佐々木紀・国土交通副大臣からも祝賀のビデオメッセージが寄せられた。両市は、日本統治時代に台南の烏山頭ダムを設計した八田與一技師が金沢出身で