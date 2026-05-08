ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（29＝クラレ）が7日のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜後10・00）に出演。最近の“推し”を明かした。高梨は現在スロベニアを拠点に生活しており、今回は一時帰国中の出演。お笑いコンビ「メイプル超合金」安藤なつのアテンドで“日本でやりたかったこと”を満喫した。まずは「ドン・キホーテ」で日本食を爆買い。続いては「ずっと会いたかった相手がいて、これから会いに行